"No olvides que hoy te espera la muerte": El recordatorio de Facebook que aterroriza a una chica

El miedo o temor es una emoción caracterizada por una intensa sensación desagradable provocada por la percepción de un peligro, real o supuesto, presente, futuro o incluso pasado. Es una emoción primaria que se deriva de la aversión natural al riesgo o la amenaza, y se manifiesta en todos los animales, lo que incluye al ser humano. La máxima expresión del miedo es el terror. Además el miedo está relacionado con la ansiedad, según WP.

Existe miedo real cuando su dimensión está en correspondencia con la dimensión de la amenaza. Existe miedo neurótico cuando la intensidad del ataque de miedo no tiene ninguna relación con el peligro. Ambos, miedo real y miedo neurótico, fueron términos definidos por Sigmund Freud en su teoría del miedo. En la actualidad existen dos conceptos diferentes sobre el miedo, que corresponden a las dos grandes teorías psicológicas que tenemos: el conductismo y la psicología profunda. Según el concepto conductista el miedo es algo aprendido. El modelo de la psicología profunda es completamente distinto. En este caso, el miedo existente corresponde a un conflicto básico inconsciente y no resuelto, al que hace referencia.

La red social Facebook alarmó a una usuaria londinense tras enviarle la mañana de este martes un aviso en el que se le recordaba que iba a morir hoy mismo. Sin embargo, solo se trataba del recordatorio de una conferencia que iba a realizarse este martes y que llevaba por nombre la palabra 'Death' (muerte, en inglés), según RT.

La joven compartió la captura de pantalla del incómodo momento a través de Twitter en la que podía leer el siguiente mensaje: 'Reminder: You have an event coming up today: Death' ('Recordatorio: Tienes un evento para hoy: la muerte'). La publicación se hizo viral en las redes sociales en cuestión de horas. Algunos internautas catalogaron el mensaje de "existencial", mientras que otros sacaron a relucir su humor negro preguntándole a la joven qué iba a hacer en sus últimas doce horas de vida.

this is a public lecture I thought about going to tonight but fuck, what a notification pic.twitter.com/wwmFJdnBrr — Rachel (@underthenettle) 29 de mayo de 2018

