Videojuegos: PUBG demanda a Fortnite por plagio

Los responsables de PlayerUnknown's Battlegrounds, más conocido por sus siglas PUBG, ha demandado Epic Games, la compañía detrás de Fortnite, acusando de plagio a este último título. Así se ha confirmado por parte de las autoridades de Corea del Sur, donde se ha efectuado la denuncia, según hipertextual.

Bluehole, la empresa propietaria de PUBG, asegura que existe una infracción de los derechos de copyright por parte de Epic Games en la creación de Fotnite, un título que, pese a las diferencias en el aspecto gráfico con el primero, hace gala desde septiembre un modo de juego muy similar donde los jugadores tienen que luchar entre sí por la victoria a medida que el mapa va cercándose en la ya popular modalidad conocida como battle royale.

Pese a que PUBG llegó primero, Fortnite ha conseguido crear una sensación mucho mayor en estos últimos meses, llegando a registrar en febrero más ingresos y demostrando un enorme potencial gracias a sus últimas actualizaciones. No es de extrañar, por tanto, que los creadores del primero se sientan molestos ante un auge que puede llegar a crear un perjuicio serio a largo plazo.

El CEO de Epic Games, por su parte, no piensa que hayan perjudicado a PUBG ni que estén cometiendo ninguna ilegalidad, más bien todo lo contrario. "No creo que los productos del mismo género sean competidores determinantes, creo que son muy complementarios y el trabajo que hemos realizado en Fortnite ha beneficiado a PUBG y a una gran variedad de juegos", afirmaba en una entrevista a MCV en la que también aseguraba que los usuarios no se enrocan en un único juego, sino que hacen uso de varios de manera constante.