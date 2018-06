El chiste del patoso teniente de alcalde de Zaragoza sobre Pedro Duque y Carrero Blanco que puede salirle caro

Alberto Cubero, teniente de alcalde de Servicios Públicos y Personal del Ayuntamiento de Zaragoza, ha publicado este miércoles en Twitter un chiste sobre Pedro Duque, recién nombrado ministro de Ciencia, Innovación y Uniersidades, y Luis Carrero Blanco que puede salirle caro.

Cubero, que es además secretario general de la agrupación de Aragón del Partido Comunista de España, ha bromeado con la faceta de Duque como astronauta y Carrero Blanco, asesinado por ETA el 20 de diciembre de 1973.

Este es el tuit que ha compartido, que incluye un montaje fotográfico de Carrero Blanco con traje de cosmonauta.

La publicación tiene varias decenas de retuits y 'me gusta', pero destaca el número de comentarios que ha generado, que se cuentan por centenares. La mayor parte de ellos le afean el comentario como figura pública, según huffingtonpost

Durante un pleno, en 2016, Alberto Cubero, llegó a presumir de haber sido detenido procesado y condenado en 2003 cuando, siendo estudiante, se manifestaba contra la guerra de Irak.

"Ustedes habían invadido Irak y yo era un estudiante que me manifestaba, me detuvieron, me procesaron y me condenaron. Afortunadamente ahora Irak es un país democrático porque el señor Rivera no va por Irak, sólo va por Venezuela".