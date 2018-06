Este hombre vendió su 'selfi' con un perro a un stock de imágenes y apareció en un artículo sobre zoofilia

La zoofilia (del griego zoon, "animal", y philia, "amor"), también llamada bestialismo, bestialidad o zoosexualidad, es una parafilia que consiste en la realización del acto sexual entre un ser humano y otra especie animal. Las personas que sienten esta afinidad o atracción sexual son conocidas como zoófilos, zoofílicos, zoosexuales o simplemente "zoos", según wp.

La actividad o el deseo sexual zoófilo es considerado como F65.9 Parafilia no especificada [302.9] por la cuarta edición del Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales (DSM-IV (TR)), de la Asociación Estadounidense de Psiquiatría.​

La persona que venda su imagen a un stock de fotografías debe estar preparada para cualquier uso que se le dé en medios o en publicidad, incluso aunque este sea desfavorable. Esto es lo que se podría concluir de la historia de Yair Kivaiko, quien se quedó helado cuando encontró un 'selfi' con su imagen como portada de un artículo sobre zoofilia, según RT.

El año pasado, este israelí de 36 años vendió la foto a un stock de imágenes por 50 dólares para ganar un poco de dinero extra. Cuál fue su asombro al encontrar la imagen, en la que aparece jugando con el perro de sus padres, ilustrando una publicación que hablaba de un tema tan delicado como el de las relaciones sexuales con animales.

"Me sentí mortificado cuando la vi en un artículo sobre bestialismo", confesó el hombre a medios británicos, que revela que le costó bastante explicar a sus amigos y familiares lo que había pasado.

Sin embargo, Kivaiko asegura que no se arrepiente de haber vendido la foto, a pesar de que puedan producirse cuestionables asociaciones como esta.

"Me encanta la imagen y me gusta verla de vez en cuando en otros anuncios", comentó.

Asimismo, explicó que tuvo suerte, ya que el portal que publicó la nota no era muy importante y el artículo ya no está disponible en línea. "Al principio, tenía dudas sobre cómo reaccionar, pero ahora lo veo como un giro de acontecimientos divertido y me río de ello", concluyó.

