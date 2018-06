Estos son los 10 lugares que Google Maps censura y no quiere que veas

Google Maps es un servidor de aplicaciones de mapas en la web que pertenece a Alphabet Inc. Ofrece imágenes de mapas desplazables, según wp, así como fotografías por satélite del mundo e incluso la ruta entre diferentes ubicaciones o imágenes a pie de calle con Google Street View. Existe una variante a nivel entorno de escritorio llamada Google Earth que ofrece Alphabet Inc. también de forma gratuita. En 2014, los documentos filtrados por Edward Snowden revelaron que Google Maps es parte y víctima del entramado de vigilancia mundial operado por varias agencias de inteligencia occidentales y empresas tecnológicas.

Estos son los 10 lugares que censuran:

Área 51

Esta instalación, tan popular como misteriosa de las Fuerzas Aéreas Estadounidenses forma parte de la Base de la Fuerza Aérea Edwards en Nevada. Según las teorías de la conspiración que se han ido difundiendo en torno a esta zona, se supone que en el Área 51 se examina una nave espacial que se estrelló en Roswell, Nuevo México.

Otra de las historias difundidas en torno a este lugar de alto secreto es que en su interior se grabaron y falsificaron las imágenes del alunizaje en 1969 y los primeros pasos de Neil Armstrong sobre la superficie de la Luna.

Se sospecha y rumorea que, con el fin de evitar la difusión de más teorías de la conspiración, Google optó por desenfocar esta zona en el planeta.

Corea del Norte

Seguro que en algún momento cualquiera ha sentido curiosidad por visitar Corea del Norte y ver cómo es, qué esconde... al menos utilizando la personita del Google Maps. Pues el gigante tecnológico ha vetado su imagen y sólo son visibles los nombres de las principales ciudades y montañas verdes.

Babilonia, Iraq

Y Google también ha censurado por completo Babilonia. El que fue un enclave estratégico en la época previa al nacimiento de Cristo, sus jardines colgantes se convirtieron en una de las Siete Maravillas del Mundo Antiguo. Aunque ahora es una ciudad de lo más poblada, ha sido completamente eliminada de Google Maps.

Una zona desconocida de Rusia: Siberia, Rusia

Cerca de la tundra siberiana, en la Rusia profunda, hay una zona que aparece como una gran masa polvorienta en el mapa de Google y, lo cierto, es que no está claro que se ubica, qué alberga esta zona.

La casa de Ariel Castro, Ohio

Ariel Castro fue condenado en 2013 a cadena perpetua con una pena de más de 1.000 años de prisión sin libertad condicional por una serie de horribles crímenes que cometió entre 2002 y 2004. Castro secuestró a tres mujeres jóvenes, las mantuvo encerradas en su vivienda de Seymour Avenue durante años, hasta que, en 2013, una de ellas, Amanda Berry, logró escapar con su hija de seis años.

Al huir, contactó a la policía, y las otras dos chicas secuestradas fueron también rescatadas por los agentes.

Castro se declaró culpable de 937 cargos por violación, secuestro y asesinato con agravantes. Así es como Google Maps ha borrado la que, una vez conocidos los hechos, fue apodada como la casa del Terror.

Stockton-on-Tees, Inglaterra

Desde el año 2009, dos terrenos en Stockton han desaparecido del mapa de Google. Incluso la dueña de una de estas viviendas, Jane Allison, asegura que desconoce por qué ambas propiedades han sido eliminadas del mapa. "He vivido en esta casa desde el año 2000 pero no tengo ni idea de por qué no puedes verla", señaló en declaraciones a un medio local

Taipei, Taiwán

Al recorrer las calles del distrito de Daan en Taipei, Taiwan, se encontrará con un edificio que no podrá ampliar. La azotea roja de este inmueble es utilizada por las Fuerzas Aéreas de la República China y, por eso, Google Maps, la tiene vetada. Al intentar acercarse solo le llevará al vecindario de al lado

Las Islas Feroe

No están claros los motivos pero Google Maps ha vetado las ciertas partes de las Islas Feroe, emplazadas en el Océano Atlántico Norte y que están bajo el control de Dinamarca.

Moruroa

Esta parte del archipiélafo de Tamotu, en la polinesia francesa, fue utilizada a lo largo de tres décadas para grandes experimentos y pruebas nucleares.

Algunas partes de estas islas, ubicadas en el océano Pacífico, no es posible verlas en Google Maps mientras que otras zonas se muestran borrosas, y resulta imposible acercarse a ellas.

Parque Nacional de Tantauco, Chile

Esta reserva natural es propiedad privada, y por mucho que te acerques nada cambia. Sólo es posible verla de lejos. Algunas de las teorías apuntan a que está zona esta oscurecida por las especies en peligro de extinción que allí habitan aunque se desconocen los motivos reales.

