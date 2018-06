Trump 'grita' con mayúsculas en Twitter y esto responden los internautas

Por lo general algunos internáutas utilizan la mayúscula sostenida (escribir en mayúsculas) en foros, canales de conversación, correos electrónicos y demás medios del Internet, según culturainternet. Según la netiqueta, en el lenguaje en la red escribir en MAYÚSCULA SOSTENIDA es entendido en primer término como un grito para llamar la atención. Según Alice Robb, escritora para New Republic, asegura que escribir frases en mayúscula sostenida es el código internet para denotar gritos y es por lo tanto rudo (Robb, 2014). En un foro realizado en 1984 en donde se preguntaba a usuarios qué significaría escribir en mayúscula sostenida, uno escribió: “si escribo en mayúsculas, estoy tratando de GRITAR“.

Este miércoles 27 de junio de 2018, el presidente de EE.UU., Donald Trump, ha publicado un mensaje en Twitter sobre inmigración escrito completamente en mayúsculas, lo que ha provocado la reacción de los usuarios de la plataforma, según rt.

"Los republicanos en la Cámara [de Representantes] deben hacer pasar un proyecto de ley de inmigración fuerte pero justo, conocido como 'Goodlatte II', en la votación de esta tarde, aunque los demócratas no lo dejen pasar al Senado", escribió el mandatario.

WHY ARE YOU YELLING