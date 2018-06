Este fue el último 'selfi' de esta pareja antes de caer desde 270 metros de altura

Una imprudencia es un acto irreflexivo o torpe que implica un cierto riesgo para el que lo comete o para otros. A la persona que actúa de esta manera se le llama imprudente. En español abundan los sinónimos de este adjetivo, como atrevido, irresponsable, insensato, negligente o descuidado, según definicion.

El 'selfi' que esta mujer india de 35 años se hizo con su marido el pasado 19 de junio, fue la última foto de su vida, pues a continuación se precipitó por un acantilado de 270 metros de altura, muriendo al instante, informan medios locales. La tragedia ocurrió en la localidad de Matheran, cerca de Bombay, al oeste del país asiático, según rt.

Sarita Chauhan was taking a selfie with her husband Ram Mohan Chauhan at the Louisa Point in Matheran when she lost her balance, @Raina_Assainar reports. https://t.co/JjB1pzP0oN