Encuentran a la adolescente desaparecida tras ser maltratada por unos hombres en un video en Facebook

La adolescente estadounidense Armoni Chambers, desaparecida hace más de un mes, fue encontrada por activistas en Chicago (Illinois, EE.UU.) el miércoles pasado después de que se difundiera un video en Facebook Live en el que la joven, de 16 años, aparecía con un collar de perro en el cuello mientras un grupo de hombres que la maltrataba, según rt.

En el video transmitido por Facebook se ve cómo un hombre ata al cuello de la chica una correa de perro y otro le toca con un pie en el brazo mientras ella se encuentra sentada en la escalera del porche de una cosa. La joven aparece con una lata de bebida en la mano en un estado letárgico, aparentemente bajo el efecto del alcohol o de las drogas.

La madre de la chica, Bonnie Bruno, ha señalado al diario Milwaukee Journal Sentinel que su hija, residente de Milwaukee (en el vecino estado de Wisconsin), fue traficada por varios hombres después de que una persona conocida por Internet la atrajera hasta Chicago.

"Todo su tiempo en Chicago fue un trauma después de otro trauma, después de otro trauma", ha declarado Bruno, agregando que su hija "tenía miedo. Creía que iba a morir".

Según Daily Mail, la joven se escapó a Chicago para conocer a un hombre que ella pensaba que era su novio. La madre ha indicado que en realidad se trataba de un grupo de 'depredadores' que vendieron a Armoni en esclavitud sexual y la golpeaban y drogaban para impedir que huyera.

Armoni fue vista por última vez el 17 de mayo en Milwaukee, pero no fue declarada como desaparecida por la Policía de la ciudad hasta el 18 de junio, un mes después. El 27 de junio, la adolescente fue encontrada gracias a la acción de activistas locales y llevada a un hospital antes de reunirse con su madre.

