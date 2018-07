La Unión Europea impone una nueva multa récord a Google de 4.343 millones

Menudo palo. La Comisión Europea (CE) ha impuesto este miércoles 18 de julio a Google una multa de 4.343 millones de euros por ejercer prácticas ilegales con su sistema operativo para teléfonos móviles Android con el fin de reforzar el dominio de su buscador.

Se trata de la mayor sanción infligida en la historia del regulador comunitario.

La respuesta de Google no ha tardado en llegar y este mismo miércoles el gigante tecnológico ha manifestado su intención de recurrir a la multa.

Esta sanción se suma a la multa de 2.424 millones de euros que el Ejecutivo comunitario impuso al gigante estadounidense en junio de 2017 por abuso de dominio al favorecer a su servicio de comparación de compras en su motor de búsqueda, que hasta hoy constituía la más alta impuesta por Bruselas a una sola empresa.

“Google has used Android as a vehicle to cement the dominance of its search engine. These practices have denied rivals the chance to innovate and compete on the merits. We have fined Google €4.34 billion for breaching EU antitrust rules.” @vestager https://t.co/ftSJnGQ6rG

La comisaria europea de Competencia, Margrethe Vestager, señaló que Google impone tres tipos de restricciones "para asegurar que el tráfico de los dispositivos Android va al motor de búsqueda" de la compañía, lo que a juicio de Bruselas "ha negado a los rivales la posibilidad de innovar y competir por sus méritos" y, a los consumidores, "los beneficios" de tal competencia.

En concreto, Bruselas alega que Google exigió a los fabricantes que preinstalasen sus servicios de búsqueda (Google Search) y su navegador (Chrome) como condición para otorgarles la licencia de uso de su tienda de aplicaciones (Play Store).

Además, añade, hizo ciertos pagos a grandes fabricantes y operadores de redes móviles a condición de que instalasen por defecto su buscador, al tiempo que les impidió vender teléfonos inteligentes que tuviesen versiones alternativas de Android no aprobadas por Google.

Más de tres años después...

La investigación de la Comisión, que se inició en abril de 2015 y un año después, el 20 de abril de 2016, le llevó a acusar formalmente a la empresa, ha concluido que estas prácticas forman parte de una "estrategia" de Google para consolidar su posición dominante y violan las normas de Competencia europeas.

Fine of €4,34 bn to @Google for 3 types of illegal restrictions on the use of Android. In this way it has cemented the dominance of its search engine. Denying rivals a chance to innovate and compete on the merits. It’s illegal under EU antitrust rules. @Google now has to stop it