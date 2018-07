Para poder comprarse un coche le piden a una mujer que confirme que no es un robot

Los primeros captchas, o esos en los que aparecían unas letras o números muy claros, a veces sobre fondo de cuadros para hacerlo “más difícil”, luego con una diagonal roja atravesando el cuadro, luego con letras deformadas… esos probablemente no. Pero luego alguien se dio cuenta de que podía sacar pasta con eso (el guatemalteco Luis von Ahn que luego creó Duolingo con un modelo similar) y creó el doble captcha con escaneos de textos reales. El primero suele ser fácil, el segundo no, según recoge José López en quora. Suele estar sacado de un texto antiguo, mal conservado, escaneado. A los OCR les cuesta reconocer lo que hay, y como ahora se está digitalizando todo, Luis pensó que sería buena idea usar la potencia del cerebro de los millones de personas que accedemos a la red para descifrarlos… sin darnos cuenta. Normalmente, da igual lo que pongas en ese segundo captcha. Porque de lo que se trata es de identificar el código que más se repite de entre lo que mete la gente. Y eso será, casi con toda probabilidad, lo que en el escrito original ponía. Y es una mercancía por la que las empresas de digitalización están dispuestas a pagar algo, máxime si la mano de obra es gratis. Recuerda, si algo es gratis, el producto eres tú.

Una estadounidense vivió una situación curiosa cuando acudió al concesionario Fiat de la ciudad de West Palm Beach. Marci Robin se había comprado un Fiat 500X, y en el estadio final del papeleo el vendedor le pidió que marcara la casilla 'No soy un robot' en el programa reCAPTCHA, desarrollado para evitar que bots informáticos realicen operaciones que corresponden a los humanos, informa el portal Jalopnic.

I bought a car today, and the dealership had me check off — with a pen, on paper — that I’m not a robot. pic.twitter.com/x6nJ68e6uj