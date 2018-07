¿Qué le pasa a WhatsApp?: Está fallando mucho

Usuarios de WhatsApp vienen alertando desde el pasado 15 de julio de la existencia de un error en la función de "[visto] última vez" de la aplicación de mensajería instantánea, que muestra la fecha y hora exactas en las que un contacto estuvo conectado por última vez, aunque el usuario haya bloqueado dicha opción, según rt.



La aplicación de mensajería ofrece tres opciones para regular esta función de privacidad: que todos puedan tener acceso a esta información, que solo sea accesible para tus contactos o bien que nadie pueda saber cuándo te conectaste por última vez.

Question: does the Last Seen feature correctly work for you?

I know there is an issue with WhatsApp Web that shows the last seen of your Contacts sometimes(and the Privacy Settings is on “Nobody”).

It looks a similar issue exists on WhatsApp for Android.

Did you notice something?