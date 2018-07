Trump amenaza a Irán en mayúsculas

Por lo general algunos internáutas utilizan la mayúscula sostenida (escribir en mayúsculas) en foros, canales de conversación, correos electrónicos y demás medios del Internet. Según la netiqueta, en el lenguaje en la red escribir en MAYÚSCULA SOSTENIDA es entendido en primer término como un grito para llamar la atención. Según Alice Robb, escritora para New Republic, asegura que escribir frases en mayúscula sostenida es el código internet para denotar gritos y es por lo tanto rudo (Robb, 2014). En un foro realizado en 1984 en donde se preguntaba a usuarios qué significaría escribir en mayúscula sostenida, uno escribió: “si escribo en mayúsculas, estoy tratando de GRITAR“. Dave Decot hizo un sumario del foro y concluyó que la manera de enfatizar palabras en Internet son las siguientes, según culturainternet:

Ahora, en uno de sus últimos tuits, el presidente estadounidense Donald Trump ha lanzado una fuerte advertencia a Irán. "Al presidente iraní Rohaní: Nunca jamás amenace a Estados Unidos o sufrirá consecuencias que muy pocos han sufrido antes en la historia. Ya no somos un país que soporta sus demenciales palabras de violencia y muerte ¡Sea cauteloso!", expresó el mandatario estadounidense en mayúsculas para subrayar la fuerza de su advertencia, según rt.

Sin embargo, el tono amenazante y las mayúsculas del mensaje causaron risas a los usuarios de Twitter, que no tardaron en realizar memes y parodiarlo, exponiendo sus problemas y penurias más cotidianas.

El usuario @TheRickWilson, por su parte, se preocupó por la comida dejada durante semanas en la nevera. "Nunca jamás dejen el yogur de tres semanas en la nevera o sufrirán unas consecuencias que muy pocos han sufrido antes en la historia. Ya no somos un país que soporta su comida fermentada de violencia y muerte. ¡Sean cautelosos!", bromeó.

Otros fantasearon con una exhortación a sus colegas. "A Karen: nunca jamás olvides reemplazar la tinta en la impresora o sufrirás unas consecuencias que muy pocos han sufrido antes en la historia. Ya no somos una empresa que soporta tu mala memoria y el mal cabello. ¡Se cautelosa!", escribió @swissmistress.

To Iranian President Rouhani: NEVER, EVER THREATEN THE UNITED STATES AGAIN OR YOU WILL SUFFER CONSEQUENCES THE LIKES OF WHICH FEW THROUGHOUT HISTORY HAVE EVER SUFFERED BEFORE. WE ARE NO LONGER A COUNTRY THAT WILL STAND FOR YOUR DEMENTED WORDS OF VIOLENCE & DEATH. BE CAUTIOUS!