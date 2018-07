La estafa llega en verano a tu email: "Hemos 'hackeado' tu ordenador y tenemos imágenes comprometidas"

La Policía Nacional alerta a la habitualmente confiada ciudadanía de una nueva modalidad de estafa a través del correo electrónico, en la que el remitente amenaza al destinatario con distribuir imágenes suyas en situaciones comprometidas si no le ingresa una cantidad de dinero en un plazo de 24 horas.



¿Por qué ha de pagar? Para que no difundan supuestas "imágenes y grabaciones comprometidas", que habrían sido obtenidas a través de la cámara web del ordenador previamente hackeado de la propia víctima.

Los agentes aconsejan no responder, ni reenviar, ni fiarse de este tipo de mensajes porque se trata de "otro intento de estafa por email".

"Denuncia y elimina", proponen en Twitter.

Los agentes aconsejan que si a alguien le piden cantidades económicas o algún dato bancario hay que ponerlo en "conocimiento de Comisaría" para poder iniciar una investigación encaminada a "intentar cortar la cadena" de engaño a los ciudadanos.

⚠️ Otro intento de #estafa por email... cada vez las traducciones son peores 🤦🏻‍♂️

NO respondas, NO reenvíes, NO te fíes. Denuncia y elimina 👇🏼 pic.twitter.com/Qgvi8zlsR7