Así fue la destrucción de Facebook como marca, por culpa de su CEO Mark Zuckerberg

El desplome en la bolsa que sufrió Facebook —en un solo día la empresa perdió USD 119.000 millones— hizo visible el deterioro de su valor como marca. Se trata, según evaluó Joseph Romm, autor de How To Go Viral and Reach Millions (Cómo ser viral y llegar a millones) de algo que trasciende la mayor caída en la historia de los mercados estadounidenses: es "una señal de que los inversores ya no tienen confianza en la narrativa o la marca de la compañía", según infobae.

Luego de dos años de crisis marcados por la diseminación de noticias falsas, las operaciones de agentes rusos, los errores en el cálculo de sus números de publicidad, el escándalo de Cambridge Analytica, la multiplicación del odio contra la minoría rohingya en Myanmar y otros casos, un mal balance sumado al estancamiento de su cantidad de usuarios (con caídas que marcan posibles tendencias, como en la Unión Europea) dieron como resultado la liquidación de los activos de la empresa de Mark Zuckerberg.

No ayudó mucho que el CEO de la red social "explicara a los medios que no cerraría las páginas con información que se sabe que es falsa, incluida la negación del Holocausto", destacó Romm en ThinkProgress. "Esa clase de burrada incomprensible habla de una empresa y un director ejecutivo que han perdido el rumbo por completo, que simplemente no tienen idea de qué es una marca".