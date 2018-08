Facebook se queda colgado unos minutos y todo el mundo entra en pánico

Facebook se ha caído a nivel mundial. La red social ha estado inaccesible durante unos minutos —suficientes para que Twitter entrara en pánico— y los usuarios no han podido utilizarla a través de la web, según recoge Paula M. Gonzálvez en huffingtonpost.

El mensaje que aparecía al intentar acceder es "lo sentimos, algo ha ido mal. Estamos trabajando en arreglarlo cuanto antes".

Facebook

Los usuarios de Twitter se han percatado del problema y han perdido los nervios:

The 4 minutes Facebook was down pic.twitter.com/QwXo0bYu0f