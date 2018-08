Todo lo que debéis saber antes de elegir un casino online

La oferta de casinos en línea en España es cada vez mayor y no debería sorprendernos. España tiene jugadores vivaces y atrevidos, que no temen hacer grandes apuestas en línea. Sin embargo, aunque se trate de puro entretenimiento o sólo curiosidad, es muy recomendable indagar un poco en el mundo del casino online para sacar el mayor provecho de él.

Cómo identificar que un casino online es seguro

España es un gran mercado para los operadores de casino en línea, y aunque esto puede ser muy positivo para los jugadores que buscan variedad, también resulta inquietante si se piensa en la cantidad de ofertas y posibilidades que el usuario puede encontrar en Internet, sin la certeza de cuál es la más confiable y segura.

Para la tranquilidad de los jugadores más interesados, los casinos que operan en nuestro país deben operar bajo las normas establecidas en la Licencia de la Dirección General de Ordenación de Juego. Si con esto no os sentís completamente seguros, os dejamos una lista de las cosas que debéis tener en cuenta al momento de elegir un casino online.

No busqueis solo entretenimiento, busca información

Al momento de elegir un sitio web de casino en España, prepárate para tener una lista enorme de juegos que posiblemente luzcan sensacionales y divertidos. Pero antes de meterte de lleno, es muy recomendable que te informes sobre aquellos casinos con los métodos de pago más seguros y, sobre todo, sobre los tiempos de desembolso. La mayoría de los casinos que operan en España cuentan con una gran variedad de métodos de pago, pero cada casino maneja tiempos distintos de pago. En la mayoría podrás pagar con Visa, Mastercard, transferencias bancarias, Neteller y muchos más. En juegospalacio.es encontrarás una lista ampliamente detallada sobre los mejores casinos que operan en España y sus diversos métodos de pago.

Al final, juegas para ganar

Los bonos y giros gratis son fundamentales al momento de elegir un casino. La mayoría de ellos ofrecen bonos de bienvenida en tu primer depósito, con el que puedes llegar incluso a duplicar tu apuesta. Muchas veces los casinos recompensan tu fidelidad y las horas de juego con algunas otras promociones y recompensas, por lo que, si se trata de aprovechar oportunidades, podrás encontrar una gran variedad de ellas.

Dime qué juego te gusta y te diré qué casino quieres

La variedad de juegos y dentro de ella, las características de los juegos mismos, es incluso más amplia que la cantidad de casinos para jugar. Elegir entre tragamonedas, blackjack o ruleta es como elegir la pareja que te va a acompañar y puede ser tan divertido como frustrante. Si eres un jugador novato y no estás muy enterado del tema, siempre puedes indagar en línea sobre la volatilidad de las tragaperras o el retorno al jugador. Son dos conceptos importantes que debéis aprender si quereís consagrarte en el mundo del casino online y salir victorioso.

Juega en distintos casinos y si no estás ganando, haz una pausa

Hay algo muy importante que muchos jugadores suelen pasar por alto: no es recomendable poner todos los huevos en la misma canasta o, para ser más directos, no siempre es recomendable jugar en el mismo casino, el mismo juego y, menos aún, insistir si no estás teniendo una buena racha. Jugar responsablemente es más que un concepto ético, es un juicio de racionalidad.