Internet como camino al éxito en los negocios

En plena era digital resulta crucial que una empresa tenga presencia en Internet, ya que de ese modo conseguirá llegar a un mayor número de clientes potenciales, con el fin de ahorrar tiempo y conseguir un diseño que cause buena impresión, el dueño de la empresa puede recurrir a distintas empresas que se dedican a la creación de páginas web o incluso consultar directamente la tarifa de precios de Webmaster.com.ar. No obstante, no basta con crear una página web y esperar a que los usuarios se interesen por la misma, sino que es necesario desarrollar una estrategia de marketing y publicidad online efectiva.

En la actualidad, el empresario cuenta con múltiples herramientas que le serán de gran utilidad para obtener visibilidad en un mundo cada vez más informatizado, en el cual existen un sinfín de compañías que se dedican al mismo sector. Por lo tanto, igual de importante es desarrollar una estrategia digital como llevarla a cabo por medio de las diferentes estrategias online que existen en la actualidad.

Todo comienza con una idea

Para ser emprendedor solo hace falta tener una idea creativa, es decir, crear algo nuevo o darle un enfoque diferente a algo que ya se haya inventado. Una de las capacidades humanas que ayuda a la generación de ideas y a la creación de posibles escenarios en los cuales se desarrollan cierto tipo de situaciones es el pensamiento abstracto, el cual es innato en algunas personas, pero en otras precisa de formación.< /p>

En algunas ocasiones al emprendedor le resulta bastante complicado poner en orden y dar forma a las ideas que le surgen para que sean útiles para su negocio. Para facilitar esta tarea resulta de gran utilidad contar con una herramienta capaz de hacer mapas conceptuales online, ya que gracias a ella se pueden combinar textos con elementos visuales. De esta forma se organizan y planifican más fácilmente esas ideas, y se descartan aquellas que no sirvan.

¿Cómo comenzar una estrategia de marketing?< /h3>

Para empezar una estrategia de marketing, lo primero es definir que tipo de estrategia vamos a seguir ya que son muchísimas, pero, y ya que nos encontramos en un medio digital vamos a centrarnos por ahora en el de contenidos, concretamente en el email marketing, que es de tipo conversacional, ya que se mantiene una conversación entre la empresa y el cliente, lo que, a la larga y gracias a la relación continua, se transforma en fidelización.

¿Por qué el email marketing es una de las mejores estrategias?

Una de las estrategias de marketing que proporciona grandes resultados es la creación de contenido de valor con el objetivo de atraer clientes potenciales. No se trata de publicar contenido sin más, sino ofrecerles información de su interés la cual esté relacionada con el negocio.

Sin embargo, el email marketing continúa siendo en la actualidad uno de los métodos más populares y efectivos para llevar a cabo una buena estrategia digital. Dicho método está basado en la creación de una lista de suscriptores, los cuales han dado su consentimiento para recibir correos electrónicos de una determinada compañía que contengan información de su interés, como por ejemplo los nuevos contenidos que la empresa ha publicado en su página web, promociones y descuentos personalizados o información acerca de nuevos lanzamientos.

Muchos empresarios todavía creen que todas las campañas de email marketing consisten básicamente en lo mismo: enviar correos electrónicos a sus clientes. Pero lo cierto es que existen dos formatos principales para llevar a cabo este tipo de mercadeo: el newsletter y el mailing, cada uno de los cuales se utiliza en distintos tipos de plataformas, de tácticas, de objetivos y estrategias.

Los dos principales formatos de email marketing

Con un newsletter se pretende sobre todo proporcionar información a los usuarios a través de una publicación que será enviada con cierta periodicidad, por lo que su contenido tiene que ser de gran interés para los mismos. En él deben aparecer artículos sobre la marca, casos de éxito, reseñas de sus productos, así como otros contenidos que guarden relación con el sector en el cual se desarrolla la empresa.

Este tipo de formato suele ser utilizado generalmente por blogs y múltiples plataformas editoriales con el fin de mantener a su público atento al sitio web, así como permanentemente informado sobre las novedades. Gracias a un newsletter, se consigue incrementar el tráfico y reducir el tiempo de rebote de la página por medio de la explotación de un público totalmente segmentado e interesado en su contenido.

El otro formato principal para crear campañas de email marketing es el mailing. Consiste en el envío de mensajes con fines más publicitarios, en los cuales la compañía intenta sobre todo promocionar sus productos o servicios. A diferencia del newsletter, en el cual los correos electrónicos solo son enviados a la lista de suscriptores de la empresa, el mailing también se emite a otras bases de datos que no pertenecen a la compañía. Esto puede tener sus desventajas, ya que, al no disponer de la autorización del usuario, la empresa se arriesga a disminuir sus estadísticas de rendimiento al considerarse estos emails como spam.