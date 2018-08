Este móvil perdido y una turista muerta, el adictivo misterio del último hilo viral de Twitter

Nela García ha sacudido Twitter con un hilo sobre la extraña historia que ha vivido tras encontrarse un móvil en la calle, en Madrid.

La chica, que se presenta en la red social como "programadora de día" y "gamer por la noche", ha conseguido miles de retuits con un misterio que comienza con el ya clásico:

"A ver, tengo que contar esto porque estoy FLIPANDO", según recoge Daniel Ventura Herranz en huffingtonpost.

Su primer mensaje, desde luego, despierta la curiosidad de cualquiera:

A ver, tengo que contar esto porque estoy FLIPANDO. El otro día me encontré este móvil por la calle. Al principio pensé que era de la chica de la foto, pero acabo de descubrir que eso es imposible porque murió hace 8 años en EEUU. Y es que esto no es lo más extraño de todo. pic.twitter.com/XLaMdQjuRq — Nela García (@nelagarnela) 20 de agosto de 2018

El interés no decae en los mensajes posteriores: la joven descubre que el móvil, sin código de bloqueo, no está lleno de todas las cosas personales que todos solemos tener en nuestros dispositivos. Ni contactos, no fotos, ni WhatsApp, ni listas de la compra... Sí encuentra perfiles de la supuesta propietaria del teléfono en Instagram y Facebook. Cree identificarla: Marta Gutiérrez, de Madrid.

Pero... girito de guión. Tras escribir un correo a Marta y publicar un par de mensajes en las redes sociales de la misteriosa mujer para informar a sus contactos de que había encontrado su teléfono y podía devolvérselo, Nela siguió investigando. Al hacer indagaciones sobre la foto, comprobó que era la de Beatrice Williams, una turista estadounidense que había escrito en 2008 un blog sobre su viaje a España con dos amigas.

¿Marta o Beatrice Williams? La autora del hilo relata que su primera conclusión fue que alguien estaba suplantando la identidad de la segunda, así que le envió una correo electrónico para advertirla. Su sorpresa fue mayúscula al recibir la respuesta:

El supuesto padre de la supuesta Beatrice le informa de que la joven estadounidense murió en su país hace ocho años. ¿De quién es entonces el móvil que Nela tiene en sus manos? La historia cada vez es más adictiva. Y no hace sino mejorar cuando la chica descubre que el registro del teléfono muestra varias llamadas a un mismo número de teléfono. "FLIPA lo que pasa cuando llamas":

Y aquí es cuando he flipado muchísimo: Beatrice Williams murió hace 8 años. pic.twitter.com/r1Ev5iavRk — Nela García (@nelagarnela) 20 de agosto de 2018

El relato de Nela acaba más o menos aquí. Asegura que ha contado la historia para pedir ayuda y alguien le ayude a resolver el misterio y a descubrir si ha caído en sus manos el teléfono de un estafador, si está siendo víctima de algún juego viral o si, simplemente, su imaginación se ha disparado y se ha "montado una película".

Su cadena de mensajes tiene más de 6.000 retuits y ha superado ampliamente los 11.000 'me gusta'. Pero la mayor parte de quienes han seguido la historia dudan de que sea real. Hay quien piensa, de hecho, que está relacionado con Manuel Bartual. Justo hace un año, él comenzó a escribir el primer gran hilo viral, que arrastró a miles de personas a una historia plagada de misterios y giros argumentales.

FLIPA lo que pasa cuando llamas. pic.twitter.com/gD8JoyTxkP — Nela García (@nelagarnela) 20 de agosto de 2018

¿En qué se basan para situar a Manuel Bartual detrás de esta nueva historia? En el ejercicio que ha hecho otro tuitero, José Alonso. Se ha fijado en el número de identificación del supuesto blog de Beatrice Williams y lo ha rastreado con una sencilla búsqueda en Google. ¿Qué muestra el buscador al pulsar el botón? Nosotros también hemos hecho el ejercicio:

