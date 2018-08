Certezas y patrañas de la pelea viral entre la madre elefante y el búfalo

Hay que andarse con mucho cuidado, porque en este vertiginoso mundo de las redes sociales hay mucho listo y te la cuelan en un santiamén (Cierran la playa de Landévennec, en la Bretaña francesa, por culpa de un delfín que intentaba tener sexo con los bañistas).

El tuit, con las cuatro imágenes de una supuesta pelea entre una madre elefante y un búfalo que había embestido a su cría, se ha hecho viral a lo bestia (El animal más peligroso del Zoo no es el león, el oso o la serpiente... es este).

Y aqui viene lo bueno: las imágenes son verdaderas, el montaje es falso.

National Geographic is amazing, captured this momma Elephant giving this water buffalo the WORK pic.twitter.com/lVk7My4uET