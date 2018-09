España lidera el inicio de la puntuación clasificatoria para el Campeonato Mundial Pokémon 2019

El mundo de los eSports (deportes electrónicos) sigue calando fuerte entre los jóvenes de nuestro país y prueba de ello es que dos españoles encabezan las puntuaciones clasificatorias para el VGC 2019 (Video Game Championships) en el arranque de la temporada, que dio el pistoletazo de salida el pasado mes de julio en el Special Event Valencia. Los jugadores españoles Xx30 y Eric Ríos encabezan las clasificatorias en la categoría Máster, pero todavía tienen espacio para medirse en los próximos eventos previstos en España en el mes de septiembre, tanto en Gerona como en Valencia, según destaca el organizador del torneo valenciano, Iván Castellar.

La escena competitiva de Pokémon llegó al final de la temporada 2018 con la victoria del ecuatoriano Paul Ruiz en una apasionante final celebrada en Nashville (Teneesee) entre el 24 y el 26 de agosto. Ruiz se batió en duelo con el estadounidense Emilio Forbes y finalmente superó todos los pronósticos, como apuntaba Betway Sports. Campeón en la categoría Máster, el jugador latinoamericano obtendrá además un billete directo al VGC 2019, evitando así la consecución de puntos para clasificarse.

El evento de Nashville generó jornadas emocionantes, pero también una repetición entre equipos que ha llevado a Nintendo a anunciar un cambio de formato para la nueva temporada, que comienza a aplicarse a partir del 4 de septiembre. En este sentido, y según señala la compañía, los torneos para llegar a la final de 2019 se dividirán en tres series diferentes, cada una con variables diferentes, por lo que los entrenadores deberán ser mucho más versátiles para dar mayor emoción a los eventos.

La nueva normativa para el VGC 2019 se caracteriza por las siguientes reglas:

Combates dobles en Pokémon Ultrasol y Pokémon Ultraluna. Se permiten todos los Pokémon de la Pokédex Nacional. Los Pokémon singulares y Greninja Forma Ash no están permitidos. Los jugadores solo podrán incluir un máximo de dos de los siguientes Pokémon en su equipo: Mewtwo, Lugia, Ho-Oh, Kyogre, Groudon, Rayquaza, Dialga, Palkia, Giratina, Reshiram, Zekrom, Kyurem, Xerneas, Yveltal, Zygarde, Cosmog, Cosmoem, Solgaleo, Lunala y Necrozma. Los Pokémon deben presentar el símbolo de Alola, que acredita su captura en esta región. No se permiten dos Pokémon de la misma especie. Dos Pokémon no pueden llevar el mismo objeto. Todos los Pokémon pasarán a tener Nivel 50, incluidos aquellos de menor nivel. El tiempo total del jugador no puede exceder los 7 minutos.

Además, se establecen una serie de normas adicionales para cada serie que se pueden consultar en la web oficial de Pokémon.

Los Juegos Olímpicos se implicarán en los eSports

La competición es una característica crucial de los eSports, de ahí también las nuevas reglas de Nintendo para Pokémon, que sigue creciendo en el mercado para ofrecer su cara más espectacular. Los deportes electrónicos siguen atrayendo a los consumidores más jóvenes y la industria invierte en este nuevo fenómeno de masas que podría generar 180.100 millones de dólares en 2021, según las predicciones más recientes de la consultora Newzoo.

La compañía estadounidense destaca que empresas del calibre de Disney o Comcast ya están investigando los derechos de contenido de los deportes electrónicos. Asimismo, Newzoo augura que los eSports no formarán parte de los Juegos Olímpicos como se conocen en la actualidad, pero que los Juegos Olímpicos sí se involucrarán en los deportes electrónicos al establecer olimpiadas específicamente dedicadas a las audiencias más jóvenes.

Por último, una de las predicciones más curiosas de Newzoo es que el término "eSport" comenzará a desaparecer, aunque matiza que no se diluirá por completo. En este sentido, la empresa argumenta que la audiencia y la industria crecerán a medida que los juegos se vayan desarrollando. Por ello, prosigue, según vayan aumentando las diferencias entre los juegos deportes individuales, "el uso del término deportes electrónicos desaparecerá", por lo que finalmente los eSports serán designados por su nombre individual. Así, la audiencia se referirá a "un torneo de League of Legends" y no a un torneo de eSports o deportes electrónicos.