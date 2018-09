Una chica pide fotos para adoptar un perro y lo que sucede es de vergüenza ajena

Difícil dar más asco. En un hipotético concurso de ser un trozo de mierda nauseabunda, este troglodita sería expulsado por ser demasiado profesional. Y me quedo corto con la descripción.

De verdad, ¿cómo se puede llegar a estos límites de poca vergüenza y falta de dignidad?

¿Qué diablos se te pasa por la cabeza para hacer estas cosas? Y, por desgracia, no es la primera ni será la última historia de este tipo que conocemos, según sq.

La usuaria de Twitter @LolaMarquez12 compartía en su perfil de esta red social una captura de pantalla que ha corrido como la pólvora por Internet, convirtiéndose en uno de los fenómenos virales del día.

La joven le preguntaba por WhatsApp a otra persona por un perro de raza husky siberiano, que presuntamente estaba ofreciendo para ser adoptado, pero la respuesta de este “señor” (por decir algo) le dejó con la boca abierta.

“Esto no me puede estar pasando a mi. Ya no se puede preguntar ni por un perro.”