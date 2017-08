Mark Zuckerberg: "Todo va realmente mal"

Facebook estuvo a punto de cancelar su salida a bolsa. Mark Zuckerberg, fundador de la red social más grande e importante del planeta, vivió uno de los peores días de su vida en mayo de 2012, a pocas fechas de hacer efectiva la oferta pública de venta (OPV) de su criatura, en la que recaudó 16.000 millones de dólares.

Las proyecciones internas de ingresos de Facebook eran tan malas que Zuckerberg se planteó cancelar todo, y así se lo hizo saber a su mujer, Priscilla Chan, a la que en un mensaje escribió:

"Todo va realmente mal, nuestra proyección de ingresos se ha reducido tanto que ahora pensamos que apenas podremos alcanzar los 50.000 millones en nuestro debut si las cosas continúan como hasta ahora".

Luces y sombras en Facebook antes de la salida a bolsa más esperada en Wall Street.

Los mensajes de aquellas fechas entre la pareja han salido a la luz después de que un tribunal de Manhattan decidiera ayer hacerlos públicos en el juicio al que se enfrenta Facebook tras una demanda colectiva, tal y como recogen diferentes medios como el Financial Times o Business Insider.

Algunos inversores de aquella salida a bolsa alegan que Facebook y sus directivos violaron las leyes del mercado de valores, engañando a los inversores al no revelar que la apuesta por el tráfico y la publicidad en el móvil estaba afectando los ingresos.

Ese cambio de estrategia se describió en los documentos de la OPV como un simple riesgo teórico, argumentan los demandantes.

Por su parte, un portavoz de Facebook explicó a los medios después de la audiencia que están "convencidos de que la información facilitada fue completa y precisa", y que en todo momento "cumplieron con la ley aplicable". Facebook y varios bancos solicitan archivar la demanda por su salida a bolsa.

Durante la vista, el abogado de los demandantes, Salvatore Graziano, dijo que el Sr. Zuckerberg, la directora de operaciones, Sheryl Sandberg, y el entonces director financiero, David Ebersman, se "refugiaron" en una habitación de un hotel en Nueva York en mayo de 2012 para calcular el interés real de los inversores por la salida a bolsa.

Los ingresos, inferiores a lo esperado, sacudieron su confianza de cara al debut en bolsa, aunque finalmente decidieron seguir adelante. Con todo, la recaudación de fondos fue la más grande en Estados Unidos hasta ese momento, y dio a Facebook un valor inicial de más de 100.000 millones de dólares.

Las acciones cayeron con fuerza el día del toque de campana y acumularon una depreciación del 50% en los primeros tres meses cotizando. Los abogados de los acusados atribuyeron aquel descenso a un fallo técnico en el Nasdaq, el cambio de cotización de Facebook, que provocó una apertura caótica y la incertidumbre persistió.

Enfrentamiento ante el juez

Graziano describió durante el juicio la escena del hotel basándose en los mensajes de texto que Zuckerberg escribió a la por entonces su novia, ahora esposa, Priscilla Chan. "'Tomaremos una decisión esta misma noche', tecleó Mark, para en un mensaje posterior confirmar con un breve 'IPO is on' el ok a la operación, a lo que ella respondió, 'Yay'", expuso Graziano.

Andrew Clubok de Kirkland & Ellis, representante de Facebook, respondió que "los años 2011 y 2012 eran fechas muy tempranas para el cambio de ordenador al móvil y la empresa no fue capaz de cuantificar el efecto neto en el negocio".

"Es posible que los usuarios no recibieran durante un tiempo anuncios en la aplicación para dispositivos móviles, pero el móvil también generaba más tráfico de escritorio en el que Facebook sí tenía anuncios".

Ahora, un juez federal decidirá si el caso va a juicio.