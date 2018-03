Todas las claves para entender el escándalo que revienta Facebook

El 17 de marzo de 2018, el estadounidense The New York Times y el británico The Observer publicaron dos reportajes en los que denunciaban que Facebook, un profesor universitario y dos compañías con las que trabajaban habían violado la privacidad de millones de usuarios de la red social.

Aleksandr Kogan, un profesor de psicología ruso-estadounidense de la Universidad de Cambridge, desarrolló una app de predicción de la personalidad. Se puso en contacto con la empresa de Mark Zuckerberg para que cerca de 300.000 usuarios pudieran descargarse la aplicación thisisyourdigitallife, que les sometía a un exhaustivo test de personalidad político, por lo que recibieron entre 2 y 5 dólares, según recoge María de Sancha Rojo en ElHuffPost.

Cambridge Analytica obtuvo la información en 2014 y la usó para construir un programa informático destinado a predecir las decisiones de los votantes e influir en ellas.

La empresa trabajó después para la campaña a favor del Brexit, algo que sacó a la luz The Guardian en mayo de 2017 (Cambridge Analyticia amenazó con demandar al diario por difamación), y para la del presidente estadounidense Donald Trump, que pagó más de seis millones de dólares por sus servicios.

The Washington Post informó en febrero de 2017 que Cambridge Analytica estaba obteniendo contratos públicos en EEUU después de ayudar a la campaña del magnate. Robert Mueller, el fiscal especial que investiga la presunta injerencia rusa, comenzó a investigar a la empresa en diciembre por hacer "guerra informativa", según The Guardian.

Según Facebook, Kogan por vender los datos a terceros y Wylie y Cambridge Analytica por utilizarlos con fines interesados y no borrarlos, como asegura que les exigió a todos. La red social suspendió el viernes de su plataforma a todos ellos y a la matriz de la empresa, Strategic Communication Laboratories, aunque ha admitido que descubrió la filtración por primera vez en 2015.

Kogan asegura que no ha violado las normas de Facebook en ningún momento, que le dieron todos los permisos para su app, y ha declarado estar dispuesto a someterse a una investigación, a hablar con el FBI y a declarar ante el Congreso de EEUU. Ha salido a la luz que es profesor asociado de la Universidad de San Petersburgo y que ha cobrado del Gobierno ruso por investigar el bienestar psicológico en redes, según recogeMaría De Sancha Rojo en ElHuffPost.

Suspended by @facebook. For blowing the whistle. On something they have known privately for 2 years. pic.twitter.com/iSu6VwqUdG