Jack Ma dejará la presidencia del gigante chino Alibaba dentro de un año

Después de 48 horas de vacilación, Alibaba anunció finalmente este lunes que Ma, que este lunes cumple 54 años, dejará su cargo en el seno del consejo de administración del gigante del comercio en línea dentro de exactamente 365 días, el 10 de septiembre de 2019, según 24matins.

La fecha coincidirá con el 20º aniversario de la fundación del grupo.

“Ninguna empresa puede depender completamente de sus fundadores. Estoy bien situado para saberlo […] Nadie puede ejercer eternamente las responsabilidades de presidente y de director general”, explicó Ma en una carta dirigida a sus clientes, sus asalariados y sus accionistas.

En una entrevista concedida a The New York Times el viernes, Ma había anunciado su intención de dedicarse de ahora en adelante a labores de educación y obras filantrópicas, pero no se precisaba con claridad la fecha de su retirada.

“Todavía tengo muchos sueños que perseguir. Quienes me conocen saben que no me gusta estar ocioso”, señaló Ma en el comunicado de este lunes.

Jack Ma, un exprofesor de inglés reconvertido en empresario es, según la agencia Bloomberg, la 19ª fortuna mundial, con 40.000 millones de dolares. El viernes al cierre de los mercados, Alibaba estaba valorada en 420.800 millones de dólares por capitalización bursátil en Wall Street.

Dentro de un año, la presidencia pasara al actual director general, Daniel Zhang, explicó el grupo en un comunicado. Ma dejó el cargo de director general de Alibaba en 2013, pero sigue siendo una figura central en la empresa, además de su rostro más reconocible.

“Ma mantendrá sus funciones de presidente ejecutivo del grupo durante los próximos 12 meses para garantizar una transición tranquila” antes de ceder su cargo a Zhang, dijo Alibaba en el comunicado, según el cual Ma seguirá siendo miembro del consejo de administración hasta 2020.

Alibaba tiene unos 85.000 empleados y un volumen de negocios anual de 40.000 millones de dólares. Sus plataformas de comercio en línea Taobao y Tmall controlan 60% del mercado chino.

Este mastodonte tecnológico también está presente en la informática en la nube, el cine y las finanzas.

Alibaba, que controla asimismo el servicio de pago Alipay, contribuyó a transformar la forma en que los chinos hacen su compras y pagan por ellas.

Los medios chinos suelen recordar la complicada infancia y los modestos primeros pasos de Ma, quien dejó la enseñanza para crear Alibaba en 1999 desde su apartamento de Hangzhou (este) gracias a un préstamo de 60.000 dólares de sus amigos.

Después de que unos inversores estadounidenses lo rechazaran en aquella época, Jack Ma se tomó la revancha en 2014, cuando consiguió en Wall Street la mayor entrada en bolsa de la historia, recaudando 25.000 millones de dólares.

Alibaba apuesta ahora por sus avances tecnológicos en inteligencia artificial, para dirigir mejor la publicidad y resistir a la exacerbada competencia de los rivales chinos.

El anuncio de la partida de Ma resultó algo caótico: el diario The New York Times anunció el viernes que dejaría su cargo este mismo lunes, a lo que siguió un desmentido por parte del periódico hongkonés South China Morning Post, propiedad de Alibaba, precisando que Ma se disponía a anunciar simplemente una “estrategia de sucesión”.

Pero su marcha no es una gran sorpresa, pues ya había dado señales en los últimos días de que su partida era más o menos inminente.

En una entrevista con Bloomberg TV publicada el viernes ya dio una pista, cuando dijo que quería seguir los pasos del fundador de Microsoft, Bill Gates, uno de los filántropos más generosos del mundo.