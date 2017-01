¿Cómo saber si tu móvil está pinchado y otros escuchan tus conversaciones privadas?

A nadie le gusta que terceras personas se metan en nuestros asuntos privados. Por desgracia, el avance de la tecnología ha permitido que existan maneras de conectarse remotamente a tu teléfono móvil con relativa facilidad. Desde las revelaciones de Edward Snowden en 2013 sobre los programas de vigilancia de Estados Unidos, la gente es mucho más consciente de los peligros que puede conllevar utilizar el teléfono móvil sin cautela.

El problema fundamental que acarrea consigo el pinchado de teléfonos es que nunca sabes si lo está, por lo que no es fácil enterarse de si existe una tercera persona escuchando la conversación sin permiso. Por eso, lo que puedes hacer es seguir una serie de consejos para prevenir, que ya sabes que siempre es mejor que curar...



Cuidado con perder el móvil

Para empezar, tienes que cuidar tu teléfono como si fuera el DNI o el carné de conducir, y no perderlo nunca de vista ni dejarlo en manos ajenas. Si alguien coge tu móvil, puede instalar programas espía sin que te des cuenta para después manipularlo o espiarlo de manera remota.

Por otra parte, te aconsejamos que desactives las conexiones inalámbricas siempre que no las estés usando, como el wifi, el GPS o el Bluetooth. Como conexiones que son, dejan abierto un puerto de entrada a tu dispositivo que lo hace muy vulnerable. Incluso si tu móvil tiene infrarrojos, un experto hacker sería capaz de hacerse un hueco hasta el interior de tu teléfono.



Evita conectarte a redes wifi gratuitas

Además, procura no usar tu móvil conectado a redes wifi gratuitas de cualquier sitio: lo más probable es que no sean seguras, y podrían estar pinchadas.

Así mismo, y como sabrás, los smartphones de hoy en día tienen todos cámara. De hecho, no contentos con una, tienen dos: una frontal y otra trasera. Por eso, procura que cuando no estés utilizando la cámara, esté cubierta de alguna manera para que no se pueda ver nada si alguien accede a ella. La cámara delantera para selfies suele ser fácil de tapar con la funda del teléfono, pero te aconsejamos tapar la trasera cuando no la uses.

Cómo saber si mi móvil está pinchado y están cotilleando lo que digo

¿Quieres más consejos? ¡Hay muchos! Puedes restaurar el móvil de forma periódica para deshacerte de posibles programas espías. También puedes apagar el móvil quitando la batería cuando vayas a estar largo tiempo sin usarlo (por la noche, por ejemplo), puesto que así es imposible que funcione el micrófono ni ningún puerto inalámbrico.

Ahora ya sabes. Un teléfono móvil pinchado no se puede detectar así como así, pero es una realidad que debemos tener en mente. Por eso, la prevención es la mejor aliada en estas situaciones, y ahora que te hemos contado algunas pautas de buen uso de tu smartphone, no dudes en emplearlas.