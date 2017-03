La nueva función de WhatsApp que nos evitará muchas meteduras de pata

Quién no ha deseado volver el tiempo atrás y borrar ese mensaje que hemos enviado por WhatsApp, ya sea porque nos arrepentimos de su contenido o porque simplemente nos equivocamos de destinatario. Ahora el servicio de mensajería más importante del mundo habilitará una función que permite hacerlo.

WhatsApp beta for Windows Phone 2.17.94: added the "unsend" feature!

It will be remotely enabled in next versions. Be patient. #hidden pic.twitter.com/7ygyZsxWz9