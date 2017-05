¡Alerta! Vuelve el timo de 'la llamada perdida' que puede costarte muy caro

Es conocido desde hace años, pero no por ello algunos dejan de picar como pardillos. Es el llamado 'timo de la llamada perdida', que ahora llega con el prefijo del teléfono desde el que llaman cambiado.

¿Conoces el timo de la llamada perdida?

No devuelvas perdidas de estos prefijos



355👉Albania

225👉Costa de Marfil

233👉Ghana

234👉Nigeria pic.twitter.com/dS9KHSLPvI — Guardia Civil (@guardiacivil) 8 de mayo de 2017

Según explican las autoridades, este timo consiste en que el usuario recibe una llamada corta en su móvil, sin tener tiempo para responder, quedando registrada en el teléfono como una «llamada perdida». Sin embargo, si el receptor decide devolver la llamada, le costará caro. La línea tiene una tarificación adicional, de la que los estafadores se llevan una parte, y una locución automática intentará retener al usuario el mayor tiempo posible.

Según recoge la cuenta oficial de la Benemérita, ahora este timo suele usar los prefijos 355 (Albania), 225 (Costa de Marfil), 233 (Ghana) y 234 (Nigeria). «Ignora y no llames», aconseja la Policía.

No obstante, este timo no es nuevo. En otras ocasiones han sido asociaciones de consumidores las que han alertado sobre ella, procedentes de prefijos como el 905 o el 218 (Libia).