[VÍDEO] El 'truco' viral con el que los hackers llaman gratis con el móvil en todo el mundo

Conseguir saldo gratis es una meta perseguida por muchos desde hace tiempo. Existen infinidad de trucos en internet de cómo llamar gratis, el vídeo que aquí os traemos muestra uno de tantas, que se viralizan en la red rápidamente. En concreto la propuesta por el canal de Youtube DandroidMaster.

No obstante, no hay que olvidar que estas prácticas no sólo son inocentes trucos, pueden ser también trampas a las compañías e incluso actos no legales, en función de las legislaciones de cada país.

Antes de poner en práctica ninguno de estos trucos, asegúrate de que sea legal.