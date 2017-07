Esta escuela prohíbe usar el teléfono móvil a sus alumnas

La imagen de muchachos adolescentes con la mirada absorta, haciendo volar sus pulgares a toda velocidad sobre la pantalla de su teléfono móvil se ha convertido en un retrato habitual de patios de colegio en todo el mundo.

Pero en Stroud High School, una escuela femenina en Gloucester, al oeste de Inglaterra, esa estampa pronto será muy diferente, según recoge Lucía Blasco en BBC Mundo.--La escuela que obliga a sus alumnas a desintoxicarse digitalmente y les prohíbe usar el teléfono móvil--.

Las autoridades de este colegio selectivo inglés, en el que estudian cerca de 900 alumnas de 11 a 18 años, han decidido tomar cartas en un asunto que consideran preocupante restringiendo el uso del celular y las redes sociales entre sus alumnas.

A partir de septiembre, cuando las niñas regresen de su descanso estival, entrarán en vigor las nuevas normas:

Nada de teléfonos móviles para quienes tienen entre 11 y 14 años (del curso 7 al 9) durante toda la jornada escolar. Si los padres quieren que lo usen en su trayecto para ir y volver a la escuela, deberán apagarlo y dejarlo en su mochila o taquilla al entrar en el colegio. Tampoco pueden llevar wearables (como pulseras inteligentes).

Los teléfonos móviles pueden usarse 1 hora durante el almuerzo para las de 14 a 16 (del curso 10 al 11), el resto del tiempo deben estar apagados y guardados en la mochila o taquilla. Nada de wearables.

Los celulares están permitidos en los últimos años opcionales de la escuela secundaria (6th Form) durante el día, pero no pueden usarse durante las clases, a no ser que tengan un permiso especial del profesor para su aprendizaje.

le dice a BBC Mundo Cindy Pride, subdirectora de la escuela.



"Un grito de ayuda"

Según la encuesta que elaboró la escuela, el 72% de las alumnas dijo que necesita comprobar o responder a las redes sociales constantemente. Y el 49% declaró que necesitaba sentir que controla su uso.

Si eso no es un grito de ayuda, no sé qué puede ser. Quieren tener más control, pero salta a la vista que no saben cómo hacerlo. Teníamos que intentar ayudarlas,