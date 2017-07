Apple revela por error que el próximo iPhone tendra pantalla 'sin bordes'

Escondido en el código de su altavoz HomePod, así han sido descubiertos dos de los mayores secretos que se esperan del próximo iPhone 8 de Apple: su pantalla y el sistema de desbloqueo del smartphone (Olvídate del iPhone: Esta es la nueva arma de Apple ).

El desarrollador Steve Troughton-Smith ha desvelado a través de su cuenta de Twitter una serie de líneas de código del firmware del dispositivo en el que se revela cómo el iPhone de gama alta contará con un un sistema de reconocimiento facial basado en infrarrojos, con lo que el smartphone perdería el icónico botón de inicio Touch ID (Apple desafía a Trump y emite su segundo bono 'verde' por 1.000 millones).

Este sistema para reconocimiento facial sería diferente al lector de iris de Samsung y, gracias a la incorporación de tecnología de infrarrojos, contaría con la gran ventaja de que el dispositivo podría desbloquearse en oscuridad (El nuevo iMac Pro de Apple será el más potente jamás diseñado por la compañía).

Más allá del lector facial, el desarrollador Guilherme Rambo también ha escudriñado el código del HomePod y ha revelado cómo Apple está concibiendo el iPhone 8 como un smartphone con marcos recudidos.

Según el dibujo conceptual, el diseño de la pantalla se acercaría más a las líneas presentadas por el LG G6 a principios de año que a otras alternativas actuales en el mercado que carecen de marcos como los smartphones Mi Mix de Xiaomi o Galaxy S8 de Samsung.

Me too. New bezel-less form factor as well pic.twitter.com/Y0RrSOk2OO