iPhone X: así es el nuevo ‘smartphone’ que presentará Apple el 12 de septiembre

La cita es el próximo 12 de septiembre y en esta ocasión, nada será igual. Ni Apple va a alquilar uno de los grandes auditorios que suele emplear para sus keynotes ni en esta ocasión se tratará de una simple actualización del iPhone.

Este año todo es especial: el fabricante de Cupertino celebra el décimo aniversario de la llegada de un móvil que cambió para siempre el mundo de la telefonía y en un homenaje póstumo, lo hará en la megasede ideada por el mismísimo Steve Jobs en el que fue su último proyecto antes de fallecer.

El conocido informador Evan Blass, a quien bajo la cuenta de Twitter @evleaks se le atribuyen los anticipos de los principales móviles del mercado, hemos sabido que este año el fabricante presentará no uno, sino dos iPhone.

