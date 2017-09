La nueva herramienta de WhatsApp que promete salvarnos de situaciones incómodas

WhatsApp no ha dejado de trabajar para que sus usuarios puedan "borrar" mensajes que ya han enviado, y esa herramienta está cada vez más cerca de ser una realidad.

Según un tuit de la WABetaInfo, que filtra todo lo relacionado con la popular aplicación de mensajería instantánea, la ansiada posibilidad de eliminar un mensaje que ya se haya mandado a otro usuario podría estar disponible "muy pronto", según recoge RT.

Según algunos analistas, la herramienta será muy popular entre los usuarios, ya que evitará situaciones vergonzosas.

