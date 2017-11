Por qué nunca hay que cerrar WhatsApp en un iPhone "deslizando hacia arriba"

Si usted está utilizando WhatsApp en un iPhone con sistema operativo iOS 11, es posible que haya recibido un mensaje que le pide que no cierre la aplicación deslizando la ventana hacia arriba. Y eso suena extraño, ya que no hay otra forma de cerrarlo, informa el periódico 'The Sun' y recoge RT.

Excepto el iPhone X, en cada uno de los dispositivos móviles de Apple se cierran las aplicaciones haciendo doble clic en el botón de Inicio y luego deslizando hacia arriba para cerrar las ventanas que no se quieren mantener abiertas, usando el "selector de aplicaciones".

En el caso del iPhone X, por su parte, se debe deslizar la mitad de la pantalla hacia arriba, mantenerla pulsada durante un segundo en una aplicación y luego deslizar para apagarla. No obstante, últimamente los usuarios reciben un mensaje que los insta a no hacerlo.

"Deslizar hacia arriba para cerrar WhatsApp puede evitar que reciba notificaciones", dice el mensaje, lo que significa que el usuario se expone a perder las comunicaciones que le llegan por esa vía.

Se ha sugerido que el problema comenzó cuando Apple lanzó el iOS 11, el nuevo sistema operativo para iPhone e iPad, que introdujo un cambio en la forma en que los usuarios ven las notificaciones o alertas que reciben.