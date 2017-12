Muerden en la oreja a un pasajero porque su amigo hablaba "demasiado alto"

Los hechos ocurrieron la mañana del pasado 6 de octubre en un tren de Londres que cubría el trayecto London Bridge-Peckham Rye. Un hombre, cuya identidad todavía se desconoce, profirió un mordisco a un joven de 24 años después de que estos discutieran porque, supuestamente, su amigo "hablaba en voz alta por teléfono", ha informado Daily Mail.

Tras cometerse la agresión, el atacante volvió a su asiento con normalidad, mientras que la víctima abandonó el tren en la parada Peckham Rye (en el sur de Londres) para pedir ayuda. Según explica la Policía Británica de Transporte, "se produjo un altercado verbal durante el cual el pasajero se inclinó y mordió la oreja de la víctima", según recoge RT.

La Policía todavía no ha hecho ningún arresto, pero ha difundido la imagen de un hombre que podría tener información que sirva para resolver la investigación.

A man suffered a deep cut to his ear after he was bitten during a row on a London train about mobile phone noise. pic.twitter.com/sv7yXeYWaz