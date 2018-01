El truco para saber si han leído tus mensajes de WhatsApp... ¡aunque lo oculten!

Basta de incertudumbres. El preguntarse si a quien hemos enviado un mensaje lo habrá leído o si, en realidad, es un maleducado a quien no le sale de las narices contestar ni auque sea Navidad.

No del doble check azul ya no les sirve de 'barrera'. Esta opción, que se puede desactivar, está planteada para que los usuarios puedan ver -el emisor, claro- si un mensaje ha sido leído, o no, por su receptor. Ahora bien, incluso cuando está deshabilitado este ajuste en las opciones de Privacidad dentro de la aplicación, con un truco podemos ver si han leído nuestro mensaje o no. Y esto es por una mala implementación de la posibilidad de borrar mensajes ya enviados.

Según da cuenta 'adslzone', El doble check azul lleva mucho tiempo entre nosotros, pero la opción de borrar mensajes ya enviados es bastante más reciente. Y aunque quizá más adelante solucionen este problema, en WhatsApp se han dejado un pequeño ‘fleco' en la implementación.

Resulta que gracias a esta nueva opción vamos a poder ver si han leído nuestros mensajes, o no, aunque el otro usuario tenga los ajustes de Privacidad configurados para evitar el doble check azul. Además, no vamos a necesitar ningún tipo de aplicación adicional, y la única ‘limitación' con que vamos a encontrarnos está en que sólo tenemos 7 minutos.

Cómo ver si han leído tus mensajes, aunque el otro usuario tenga el ‘doble check' azul desactivado

La opción de borrar mensajes ya enviados funciona única y exclusivamente cuando no los han leído todavía. Si en WhatsApp pulsamos sobre un mensaje ya enviado, y mantenemos presionado, entonces aparecerá un nuevo menú contextual en el que podemos borrar para todos los usuarios, o únicamente ‘borrar para mí'.

La segunda opción es la que aparece siempre, mientras que la primera estará disponible sólo los 7 primeros minutos, y únicamente en caso de que el otro usuario no lo haya leído ya. De esto mismo se extrae -y hemos podido comprobar que es así-, que si desaparece la opción ‘borrar para todos los usuarios' es porque hemos sido leídos.

Si no han pasado los 7 minutos desde que se envió y el mensaje de este menú contextual no está disponible, aunque el doble check esté deshabilitado, entonces nos habrán leído el mensaje. Como ya comentábamos anteriormente, es probable que WhatsApp solucione este problema próximamente. Pero por el momento es válido tanto en la aplicación para Android como en su versión para dispositivos iOS.

