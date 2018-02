La genial guía de una nieta a su abuela para que aprenda a usar WhatsApp

La edad y las tecnologías pueden ser agentes que se repelen. Pertenecer a determinada generación que no esté familiarizada con los dispositivos inteligentes y los ordenadores puede suponer una barrera en la hora de la comunicación. Este es el problema que se encontró la argentina de 27 años Melina Corbetto, quien quería hablar con su abuela por WhatsApp, pero debido a su edad, 87 años, le era muy difícil entender su funcionamiento, según recoge ABC.

Le hice un guía a mi abuela de 82 para que me mande audios cuando esté de viaje. Ahora tengo miedo de que el Moma o algún museo me reclame esta obra de arte moderno y mi abue no pueda aprender 😂😂😂😂 pic.twitter.com/xBykd3obu5