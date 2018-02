Descubren un bug en iOS que te bloquea por completo el iPhone

Tremendo disguto para los genios de Apple. ¿Os acordáis del exploit de texto que hace un par de años con solo un click era capaz de tumbar un Mac o un iPhone? Pues los hackers han vuelto a la carga con este tipo de enlaces que se cargan un terminal con solo un hack.

Esta vez por suerte solo afecta al iPhone, aunque a todos los modelos por igual, sin distinción.

Un nuevo bug de iOS está amenazando a los dueños de iPhone.

El fallo descubierto en el sistema operativo permite dejar colgado el teléfono si el usuario recibe un mensaje con un caracter indio, concretamente telugu.

Da igual si el carácter llega a través de WhatsApp, iMessage, Facebook Messenger, Gmail u Outlook, la aplicación quedará completamente bloqueada, el teléfono inoperativo y en algunos caso los usuarios han comentado que sus teléfonos se les ha llegado a reiniciar por completo.

Another iOS bug is crashing iPhones and disabling access to iMessage https://t.co/9do0xyz7k4 pic.twitter.com/15Ripq7PP8