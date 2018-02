Samsung: Las fotos y todos los detalles del Galaxy S9

El Samsung Galaxy S9 y S9+ se presentará este domingo en Barcelona, en el marco del Congreso Mundial de Móviles, pero como suele ocurrir con este tipo de lanzamientos, se filtraron varias imágenes y detalles sobre lo que será este nuevo smartphone.

Escaneo inteligente

Una de las novedades que vendrá con el nuevo buque insignia de Samsung será una función llamada Intelligent Scan o escaneo inteligente.

Se trata de la combinación del escáner de iris y el reconocimiento facial que busca aprovechar lo mejor de los dos sistemas biométricos.

La idea es que el sistema otorgue mayor seguridad, precisión y que pueda funcionar incluso cuando la luz es muy baja o hay mucho reflejo.

In case you need large, unmarked versions... pic.twitter.com/d233KC1cI8