Los mejores trucos para tomar selfies profesionales con tu iPhone X

En los últimos años se ha puesto de moda lo de los «selfies». Se tratan, para aquellos que todavía no lo sepan, en tomarse fotos a ellos mismos, un autorretrato. El fenómeno que dio comienzo en las redes sociales y que han venido abrazando los fabricantes de teléfonos móviles inteligentes. Es difícil no encontrar un dispositivo móvil que no cuente con una cámara frontal para capturar este tipo de imágenes o establecer videollamadas.

El caso es que este hábito ha ido cosechando adeptos. Se habló mucho en 2014 a raíz del ya recordado «selfie» publicado por la presentadora estadounidense Ellen DeGeneres durante la gala de los Oscars. Pero lo que comenzó como una fotografía espontánea ha ido mutando hacia un estilo más profesional y creativo. De ahí que muchas marcas de telefonía hayan apostado por la cámara frontal para que los usuarios posen y se luzcan.

En el último año han aparecido algunas propuestas interesantes para aquellos usuarios que acostumbran a tomar «selfies» a mansalva. Como es el caso del Asus Zenfone 4 Pro, que puso dos lentes en la parte frontal con sensores de 25 y 4 megapíxeles; o el Samsung Galaxy Note 8, que incorporó una cámara frontal de 8 megapíxeles con apertura F1.7 capaz de recoger una gran luz. Pero si ha habido una marca que ha dado un salto importante para profundizar en este fenómeno viral ha sido Apple, que en su iPhone X incluye el modo retrato en la cámara principal.

