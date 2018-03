¿Sabes cómo comprobar si te han bloqueado en WhatsApp?

Hay varios indicios que, sumados, nos pueden indicar que, efectivamente, hemos sido bloqueados en WhatsApp. Estos son algunos trucos para saberlo.

Cuando envías un mensaje en WhatsApp, existen dos «tics»: el primero indica que nuestro texto se ha enviado desde nuestro móvil; el segundo te informa de que el destinatario lo ha recibido. Si el segundo «check» no aparece en la conversación, puede ser un primer síntoma de que te han bloqueado. En ningún caso, el icono se pondría azul, ya que si no lo ha recibido, no lo ha podido leer, según recoge ABC.

Sin embargo, también puede ocurrir que la persona en cuestión tenga el móvil apagado o que en ese momento no tenga conexión a internet, por lo que tampoco es una señal definitiva.

La mayoría de usuarios de WhatsApp acompaña su perfil con una foto que, dependiendo de su configuración de la aplicación, pueden ver o no los otros usuarios. Puede ocurrir que tenga marcada la opción de que solo accedan a la imagen las personas que tiene guardadas entre sus contactos, por lo que si no tiene tu número en su agenda, no se muestre en tu aplicación. También existe la opción de que, directamente, no tenga imagen. Por último, es posible que te haya bloqueado.

VÍDEO DESTACADO: Por qué nunca hay que cerrar WhatsApp en un iPhone "deslizando hacia arriba"