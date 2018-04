Cinco trucos secretos de WhatsApp que seguramente desconocías

Consejos para evitar a los pesados

Lee mensajes en secreto: Si quieres leer un mensaje y que no salte al remitente el doble check azul de WhatsApp que indica que se ha leído, basta con que desactives manualmente esta opción desde la aplicación. Eso es algo que se puede hacer tanto en Android como en iOS, y en los dos casos lo que te permite es que la otra persona no vea ninguna confirmación incluso después de que hayas leído su mensaje.

En Android hay que entrar en el apartado de Ajustes de la aplicación, ir hasta Info de Cuenta, entrar en Privacidad y desactivar la opción de "Confirmación de lectura", mientras que en iOS se entra en Configuración, se pulsa sobre Cuenta, se accede a Privacidad y se desactiva la opción de Confirmaciones de lectura, según recoge computerhoy.

Así puedes leer mensajes en secreto sin que aparezca la confirmación de lectura

Eso sí, ten en cuenta que desactivando esa opción tú tampoco podrás ver las confirmaciones de lectura de los mensajes que envíes a otra persona. Por ello, quizás también te interesaría saber que otra forma de leer mensajes sin que la otra persona lo sepa pasa por activar el Modo Avión, entrar en la aplicación de WhatsApp, leer el mensaje y salir antes de volver a activar los datos de nuevo.

Aprende a usar los grupos de WhatsApp: No es lo mismo arte que hartar, ni grupo que grupo de difusión. Como ya sabrás, el grupo de WhatsApp sirve para que varios contactos debatan o manden imágenes de Julio Iglesias en una misma "sala". Sin embargo, un grupo de difusión sirve para mandar mensajes de forma individual y a cada usuario le aparecerá un nuevo chat como si se hubiera mandado de forma personal.

grupos whatsapp

¿A quién he bloqueado?: Bloquear a alguien en la aplicación es bastante sencillo, pero... ¿qué ocurre si se te olvida que si has bloqueado o no a una persona con la que quieres ponerte de nuevo en contacto? Lo que poca gente sabe es que hay un apartado en la aplicación que muestra todas las personas a las que hemos bloqueado, y acceder a él es tan sencillo como ir hasta Ajustes (o Configuración), entrar en Cuenta, pulsar sobre Privacidad y, por último, entrar en Bloqueado. Ahí veremos todos los números de teléfono que hemos bloqueado.

Desde este apartado tendrás la posibilidad tanto de eliminar el bloqueo a un determinado contacto como de, atento al dato, bloquear un número de teléfono sin necesidad de tenerlo agregado en la agenda. Para ello, basta con que pulses sobre "Añadir nuevo..." e introduzcas el número que quieres restringir en tu cuenta.

En este apartado aparecen todos los números que hemos bloqueado alguna vez

Consejos para proteger tu cuenta

Pon una contraseña a WhatsApp: Si queremos proteger el acceso a la aplicación mediante una contraseña, no nos quedará más remedio que recurrir a aplicaciones externas extra-oficiales. En el caso de Android tenemos un enorme abanico de opciones, incluyendo aplicaciones como AppLock, Proteger Whats Mensajero o App Locker, todas ellas pensadas para bloquear esta app de mensajería con una contraseña (o un patrón). En iOS, por desgracia, no hay ninguna herramienta cien por cien efectiva para esta tarea.

Pero, además, desde hace un tiempo también existe la posibilidad de proteger nuestra cuenta de WhatsApp para siempre con una contraseña (tanto en Android como en iOS). Para asociar una contraseña a tu cuenta, lo único que tienes que hacer es entrar en el apartado de Ajustes, ir hasta Cuenta, pulsar sobre Verificación en dos pasos y seguir las instrucciones que se te aparezcan en la pantalla. De esta forma, nadie podrá suplantar tu identidad incluso aunque consigan clonar tu número de teléfono.

Eso sí: apunta muy bien la contraseña que introduzcas en el apartado de Verificación en dos pasos, porque será imprescindible para el día en que quieras cambiar de móvil. Si pierdes esta contraseña, simplemente no podrás seguir utilizando tu cuenta.

Proteger la cuenta para siempre con una contraseña

Consejos que valen su peso en oro

Recupera mensajes borrados: Si quieres volver a leer un mensaje borrado por error lo puedes recuperar, siempre que te des prisa. Desinstala y vuelve a instalar WhatsApp para que te aparezca la opción de recuperar una copia de seguridad de los chatas de la aplicación y de esta manera recuperarás los mensajes borrados. Eso suponiendo que tuvieras activada antes la opción de hacer copias de seguridad, claro está.