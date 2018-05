Madres que se doctoran en WhatsApp

No todo el mundo se maneja las nuevas tecnologías como lo hacéis vosotros: hay gente a la que le cuesta adaptarse a los nuevos dispositivos que invaden nuestra vida actualmente, y hay tantas formas nuevas de decir las cosas que pueden hacer que, sin saberlo, metan la pata hasta el fondo.

Y aunque la tecnología no entiende de edades sino de aptitud de los individuos, la generación de nuestros padres suele ser la más afectada por estos malentendidos. Pero también ocurre que en ocasiones no solo no adoptan rápidamente las nuevas formas de comunicarse, sino que las usan para pegar un ZASCA memorable a sus hijos…

… atención al trolleo épico:

Decirme que esto no está pasando. pic.twitter.com/oWWuYhVCij — alec 🥀 (@sabrixxvans) 5 de abril de 2017

