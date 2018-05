La policía recomienda no llevar por la calle esta funda de teléfono

Como diría Horacio: "Somos engañados por la apariencia de la verdad".

Hasta hace poco se consideraba que la ilusión era un error de la percepción pero estudios recientes demuestran que no son excepción sino regla, según enriccorberainstitute. “La única realidad con la que convivimos de verdad es una simulación creada por nuestro cerebro que a veces coincide con lo real y a veces no”. En la mayoría de casos, las personas estructuran un tipo de respuestas para omitir una información que no quieren aceptar.



No uses una funda de móvil con forma de pistola. Sí, la culata asomando por el bolsillo trasero puede ser muy peliculera, pero no vale la pena.

Un tipo se paseaba de esa guisa por un centro comercial de Las Palmas de Gran Canaria cuando alguien dio aviso a la policía local. En un momento dado, el hombre se subió a un coche y los agentes le hicieron un seguimiento discreto hasta su casa, en el municipio de Arucas.

Andaba así por el Centro Comercial Las Arenas ayer por la tarde... Nos avisaron, y cuando montó en su vehículo se le realizó un seguimiento discreto hasta su domicilio, en Arucas.



Cuando detuvo el vehículo, le "llovieron" los patrullas 🚔🚨🚔🚨.



¿Cómo acabará la historia?... pic.twitter.com/4D6IltydMB — Policía Local LPA (@PoliciaLPA) 21 de mayo de 2018

“Servicio de máxima precaución y tensión para los agentes”, explica la propia policía en su perfil de Twitter.

