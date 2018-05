Descubren que Apple sabía que los iPhone 6 podrían doblarse

Con cada nueva generación de iPhone, Apple coloca las dos anteriores a un precio reducido que los convierte en dispositivos muy atractivos. Esto hace que muchos usuarios se hagan la siguiente pregunta, según applesfera: ¿merece la pena comprar un iPhones 6s en 2018?.

Para saber si merece la pena comprar un iPhone 6s en 2018, debemos empezar por entender qué se está comprando con este modelo. El hardware del iPhone es tan sólo una parte de la experiencia, formada también por el software y los servicios, pero sí que determinará algunos aspectos de la longevidad de este dispositivo.

Una jueza de California hizo pública parte de la información presentada en una demanda legal colectiva contra Apple. Los informes muestran que, según datos de pruebas realizadas por Apple, el gigante de la tecnología sabía que el iPhone 6 tenía fallas de ingeniería y sería más susceptible a la flexión física -es decir, a doblarse- que las generaciones anteriores de sus teléfonos inteligentes, según digitaltrends.

El documento indica que las pruebas internas de Apple encontraron que, en comparación al iPhone 5S, el iPhone 6 tenía 3.3 veces más probabilidades de flexión, mientras que el iPhone 6 Plus tenía 7.2 veces más posibilidades de doblarse que los teléfonos más pequeños anteriores de Apple. Dado que la mayoría de la controversia llamada “Bendgate” se centró en el iPhone 6 Plus en particular, parece que esta prueba fue precisa.

