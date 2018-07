El nuevo botón mágico de WhatsApp para hacer desaparecer a los pesados

La nueva versión beta 2.8.216 de WhatsApp nos ha traído una novedad importante que ha desvelado WABetaInfo en su blog: un botón para silenciar a aquellas personas que no hacen más que escribirte aunque tú pases de ellas.

Y es que, no vamos a negarlo: en WhatsApp hay de todo, y estos usuarios que se dedican a enviarte mensajes sin obtener respuesta son habituales. O aquellos usuarios que, en lugar de enviarte un mensaje con toda la información te la van escribiendo por línea.

Como si nosotros

escribiéramos así

todo el rato

El caso es que, para evitar este problema, WhatsApp ya te daba la solución de silenciar a estos usuarios. Pero, para ello, tenías que entrar dentro del chat y llevar a cabo las acciones correspondientes para silenciarlo. O, manteniendo pulsado sobre su nombre dentro del listado general de chats, también lo podías hacer. Ahora es más fácil aún.

Cuando WhatsApp detecte a una de estas personas pesadas que te ha enviado más de 50 mensajes y, por tanto, te aparezcan más de 50 notificaciones sin leer en la barra de notificaciones, deslizando hacia abajo con tu dedo WhatsApp te dará dos opciones: responder o silenciar a ese contacto.

Evidentemente, ya sabes lo que pasará en cada una de ellas si pulsas. Lo podrás silenciar durante 1 hora, 1 semana o 1 año, podrás elegir que te lleguen las notificaciones o que se quede en silencio total.

Además, para tu tranquilidad, cuando seleccionas esta opción directa, los mensajes que te ha enviado no le aparecerán como leídos, de tal manera que no podrás seguir enviándote mensajes tipo:

"¿Por qué no me contestas si sé que me has leído los mensajes porque tienen doble check azul?".