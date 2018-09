Mira el truco que vas a querer copiar cuando vayas a cargar el móvil

Cargar la batería del móvil es un gesto que haces a diario, seguramente incluso más de una vez. A la lata de tener que estar buscando un enchufe libre se suma la de, en muchos casos, tener que dejar el terminal apoyado en el suelo —con el consiguiente riesgo de pisotones o patadas—, además del cable, según huffingtonpost.

Un usuario de Twitter, @fumawelas, compartió este jueves un truco para que ni el móvil ni el cable del cargador queden abandonados a su suerte en el suelo. Más de 30.000 personas le han dado desde entonces a me gusta y 10.000 la han compartido (pincha en la imagen para verla al completo).

La imagen, como reconoció en respuestas a otros usuarios, no es suya. Desde hace un par de días también circula en redes sociales esta otra muy similar:

Original o no, lo cierto es que la imagen ha animado a muchos a probar esta cunita para el móvil, aunque otros usuarios han señalado que les parece un peligro para la pantalla en el caso de que el teléfono se caiga al suelo.

Hay quien incluso ha propuesto soluciones alternativas, tanto compradas como do it yourself:

Mira esto. Ya del 4019. Con botella de champú, te haces un soporte. Jeje pic.twitter.com/Yow37hmjbq — || Vince || (@redvia) 31 de agosto de 2018



