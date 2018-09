¿Está el tuyo en la lista? El 'ránking' de los 15 móviles que emiten más radiación

No es que te vaya a quemar la oreja, pero hay mucha gente convencida de que puede achicharrar el cerebro.

El portal alemán de estadística Statista publicó el pasado 24 de agosto de 2018 una lista con los 15 modelos de teléfonos que emiten más radiación cuando un usuario lo lleva pegado al oído mientras hace una llamada, según datos de la Oficina federal alemana de protección radiológica.

El organismo posee una base de datos completa en la que se incluyen todo tipo de teléfonos móviles inteligentes, tanto los más antiguos como los más modernos, acompañados por el nivel de radiación que emiten.

Según la lista elaborada por Statistael teléfono inteligente actual con un nivel de radiación emitido más alto es el Mi A1, del proveedor chino Xiaomi, que encabeza una lista en la que doce de los quince integrantes son celulares de compañías como Huawei, OnePlus o ZTE, todas ellas con sede en el país asiático.

Sin embargo, otros teléfonos de primera categoría como el iPhone 7 o el iPhone 8, ambos de Apple, o el Sony Xperia XZ1 Compact, también figuran en la nómina negativa.

