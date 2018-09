Apple: los rumores más fiables sobre el iPhone XS, iPhone XS Max y iPhone XC

Por esa razón, con toda seguridad, se eliminará poco a poco de los próximos teléfonos de Apple . De hecho, lo más probable es que ya no se incluya en el conocido como " iPhone barato " y que, durante los próximos años, desaparezca de los nuevos modelos que se presenten.

USB Tipo C, pero no como te esperas

Cable USB Tipo C - Lightning Business Insider España.

Los rumores con respecto a cómo incorporará Apple esta tecnología tienen dos vertientes: la primera, que la multinacional —por fin— ha visto la luz y cambiará el conocido Lightning por el USB C; por otra parte, también se dice que la organización incluirá en la caja un cargador para USB Tipo C y un cable de USB Tipo C a Lightning.

Como te puedes imaginar, lo más probable es que ocurra esta última opción.