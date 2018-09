Feministas acusan ahora a Apple de fabricar iPhones demasiado grandes para las manos de una mujer

Además de copar titulares, porque el asunto tiene guasa, van a conseguir estas feministas subir muchos enteros en el rankin de 'gilipollas sin fronteras'.

Apple ha presentado esta semana los nuevos modelos de teléfono inteligente, los iPhone XS, XR y XS Max. Este último modelo cuenta con una pantalla de 6,5 pulgadas -16,5 centímetros-, la más grande fabricada por la compañía hasta el momento (Apple: Así son y esto cuestan los nuevos iPhone Xs, Xs Max y XR).

Por otra parte, el XS y el XS Max son considerados de gama alta y llevan instaladas pantallas de tecnología OLED de 5,8 pulgadas y 6,1 respectivamente. Además, van a dejar de fabricar el iPhone SE, famoso por su reducido tamaño (¿Sabías que la serie 4 del Apple Watch realiza electrocardiogramas?).

Estas nuevas medidas han provocado diversas reacciones. Algunas de ellas adversas, como es el caso de algunos grupos feministas que consideran que los nuevos dispositivos son demasiado grandes para las manos de una mujer y acusan a Apple de no pensar en la fisonomía femenina.

Es el caso de Zeynep Tufekci, escritora del New York Times, criticando a Apple en Twitter.

"Welcome to the big screens" says Apple and women like me with small hands who need the most secure phone for safety reasons are stuck with something they can't hold and constantly risk dropping. Company that designs $5 billion headquarters without a childcare center for the win. pic.twitter.com/Owzy51RsrH