La nueva función de WhatsApp que muchos estaban esperando

Está a punto de caramelo y muchos suspiraban por ella, sobre todo durante la noche. WhatsApp está trabajando en una función que se llama 'modo oscuro'. Al activarla, todos los colores claros de la aplicación pasan a ser presentados en tonos oscuros. Plataformas como Twitter y YouTube ya cuentan desde hace tiempo con esta función.

FULL OLED FRIENDLY: see this WhatsApp screenshot (NOTE: IT'S MY CONCEPT! IT'S NOT THE OFFICIAL DARK MODE!!!!)



Night mode: see this Telegram Screenshot.



What do you like to see in WhatsApp? pic.twitter.com/8bf8NCV6db